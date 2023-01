Yoga aérien Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Lâcher prise dans un cocon de douceur en apesanteur et en altitude. Bien au chaud dans la mezzanine d’Aulian face aux pistes, Anne vous propose une séance de yoga aérien pour libérer le stress, se détendre, se muscler en profondeur, tout en s’amusant ! > A partir de 15 ans.

> Séances payantes.

> Réservation obligatoire par internet. https://plume-yoga-aerien.reservio.com/booking/business/event?businessId=a641eb2c-fab5-4572-8f78-ce50892561ec LUZ ARDIDEN Bâtiment d’Aulian (front neige) Luz-Saint-Sauveur

