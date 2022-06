Yoga Aérien en nature Pléneuf-Val-André, 17 août 2022, Pléneuf-Val-André.

Yoga Aérien en nature

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

2022-08-17 18:45:00 – 2022-08-17 20:00:00

Pléneuf-Val-André

Côtes d’Armor

Le Yoga Aérien s’inspire des postures traditionnelles de yoga et de fitness. Le tissu accompagne le corps en mouvement et permet alors une sensation de légèreté. Ainsi les bienfaits procurés se font en douceur.

Cette méthode enseignée de manière thérapeutique permet au corps un réel lâcher prise, une reconnexion à soi, une détente profonde, tout en gardant un esprit de dynamisme.

Le point fort de cette discipline, est qu’elle s’adapte à tous, sans aucun niveau requis, avec des vertus différentes pour chacun.

Chez l’enfant il stimulera la créativité, la coordination, la confiance en soi. Il favorise souplesse, détente et douceur chez l’adulte, et permet aux seniors de conserver un esprit tranquille et un corps en forme.

Ouvert à tous, payant, sur réservation. Prévoir une tenue confortable.

prenezvotreenvol.info@gmail.com +33 6 30 75 29 24 https://prenez-votre-envol.webnode.fr/

