YOGA ADULTES/ADOS • MJC Montbard Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Montbard

YOGA ADULTES/ADOS • MJC Montbard, 11 juin 2022, Montbard. YOGA ADULTES/ADOS • MJC MJC André malraux 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard

2022-06-11 – 2022-06-11 MJC André malraux 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Montbard Côte-d’Or Atelier de Yoga Été (ados et adultes) par Céline Letienne : SAMEDI 11 Juin 11H00-12H30 : nSéance de yoga : Bourdonner, vibrer Atelier sur réservation, nombre de places limitées: n mjc.montbard@gmail.com ou au 0380921231 nAdhésion MJC + 5€ la séance par personne Atelier de Yoga Été (ados et adultes) par Céline Letienne : SAMEDI 11 Juin 11H00-12H30 : nSéance de yoga : Bourdonner, vibrer Atelier sur réservation, nombre de places limitées: n mjc.montbard@gmail.com ou au 0380921231 nAdhésion MJC + 5€ la séance par personne MJC André malraux 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Montbard Autres Lieu Montbard Adresse MJC André malraux 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Montbard lieuville MJC André malraux 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard Departement Côte-d’Or

Montbard Montbard Côte-d’Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbard/

YOGA ADULTES/ADOS • MJC Montbard 2022-06-11 was last modified: by YOGA ADULTES/ADOS • MJC Montbard Montbard 11 juin 2022 Côte-d'Or Montbard

Montbard Côte-d’Or