Yoga à la plage Vieux-Boucau-les-Bains, 26 juillet 2021, Vieux-Boucau-les-Bains.

Yoga à la plage 2021-07-26 09:00:00 – 2021-07-26 Plage Sud Parking de l’Estacade

Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains

EUR 15 15 Imaginez une plage presque déserte, une douce brise, une odeur iodée, le doux son des vagues.

C’est le lieux privilégié que je vous propose pour prendre un moment rien que pour vous-même et s’immerger dans une pratique délicieuse de méditation, d’Asana, de pranayama et du matin….

Ces termes ne vous sont pas familiers? pas de soucis, je suis là pour vous guider dans une pratique énergisante et équilibrante pour bien commencer votre journée!

Les Cours sont ouverts aux débutant aussi bien qu’aux habitués de la pratique du Yoga. Ce cours est adapté pour vous tant que vous êtes en mesure de vous allonger et de vous lever sans aide et sans problème. Si vous avez des douleurs chroniques ou des mouvements que vous ne pouvez pas faire merci de me contacter avant toute réservation.

ATTENTION: Les cours ont lieu à partir de 3 participants minimum et vous seront confirmé au plus tard à 20h l

Imaginez une plage presque déserte, une douce brise, une odeur iodée, le doux son des vagues.

C’est le lieux privilégié que je vous propose pour prendre un moment rien que pour vous-même et s’immerger dans une pratique délicieuse de méditation, d’Asana, de pranayama et du matin….

+33 6 61 76 75 42

Imaginez une plage presque déserte, une douce brise, une odeur iodée, le doux son des vagues.

C’est le lieux privilégié que je vous propose pour prendre un moment rien que pour vous-même et s’immerger dans une pratique délicieuse de méditation, d’Asana, de pranayama et du matin….

Ces termes ne vous sont pas familiers? pas de soucis, je suis là pour vous guider dans une pratique énergisante et équilibrante pour bien commencer votre journée!

Les Cours sont ouverts aux débutant aussi bien qu’aux habitués de la pratique du Yoga. Ce cours est adapté pour vous tant que vous êtes en mesure de vous allonger et de vous lever sans aide et sans problème. Si vous avez des douleurs chroniques ou des mouvements que vous ne pouvez pas faire merci de me contacter avant toute réservation.

ATTENTION: Les cours ont lieu à partir de 3 participants minimum et vous seront confirmé au plus tard à 20h l

feelgood

dernière mise à jour : 2021-07-22 par