YOGA À LA PLAGE Kerlouan, jeudi 25 juillet 2024.

Professeure certifiée FFY et US Alliance, je vous propose pour le huitième été consécutif des séances de Yoga à la Plage. Cette pratique respirée et respectueuse des articulations sensibles est accessible à toutes et tous, personnes débutantes comprises, enfants accompagnés de leurs parents bienvenus.

Apportez un drap de bain et une tenue adaptée aux conditions météo du jour. Il est inutile de réserver.

Annulé en cas de mauvais temps en cas de mauvaises conditions météo (vent fort, pluie) consultez le site une demi-heure avant le début de la séance pour savoir si elle est maintenue. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 10:00:00

fin : 2024-07-25 11:15:00

Plage de Meneham

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne paganglaz@gmail.com

