Yoga à la Pierre Saint-Martin Arette Arette Catégories d’Évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Yoga à la Pierre Saint-Martin Arette, 1 mars 2023, Arette . Yoga à la Pierre Saint-Martin Maison de la Pierre – Vidéothèque Arette Pyrénées-Atlantiques

2023-03-01 10:30:00 – 2023-03-01 12:00:00 Arette

Pyrénées-Atlantiques EUR 15 15 Séance de Hatha-Yoga à la Pierre Saint-Martin, animée par Emmanuelle Maurin. Inscription obligatoire à l’office de tourisme du Haut Béarn. Tous niveaux.

Prévoir un tapis de sol ou une serviette et un vêtement chaud pour la relaxation. Séance de Hatha-Yoga à la Pierre Saint-Martin, animée par Emmanuelle Maurin. Inscription obligatoire à l’office de tourisme du Haut Béarn. Tous niveaux.

Prévoir un tapis de sol ou une serviette et un vêtement chaud pour la relaxation. +33 5 59 66 20 09 OTHB

Arette

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arette Adresse Maison de la Pierre - Vidéothèque Arette Pyrénées-Atlantiques Ville Arette lieuville Arette Departement Pyrénées-Atlantiques

Arette Arette Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arette/

Yoga à la Pierre Saint-Martin Arette 2023-03-01 was last modified: by Yoga à la Pierre Saint-Martin Arette Arette 1 mars 2023 Arette Maison de la Pierre - Vidéothèque Arette Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Arette Pyrénées-Atlantiques