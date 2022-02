Yoga à la maison de la ferme Yèvre-la-Ville Yèvre-la-Ville Catégories d’évènement: Loiret

Yèvre-la-Ville Loiret Yèvre-la-Ville L’hiver bien entamé avec des températures proche de 0 degré… et si on se retrouvait pour se réchauffer en pratiquant le hatha yoga ? La maison de la ferme des Trois Parcelles et RKYoga vous propose une pratique fluide de yoga en symbiose avec le souffle pour augmenter la température de votre corps. Rejoignez-nous un dimanche sur deux à partir de 11h au 5 place du bourg, à Yèvre-le-Châtel. Venez nombreux.se et surtout confirmez nous OBLIGATOIREMENT votre venue soit au 0652617312 ou par message privé à l’un des organisateurs. stationnement au parking officiel du village

prix libre à partir de 8€

jauge en place pour le bon déroulement de la séance et covid compatible RK Yoga / Les trois parcelles

