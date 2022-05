Yoga à deux Touzac Touzac Catégories d’évènement: Lot

2022-05-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-29 12:30:00 12:30:00

Touzac Lot Touzac EUR Traditionnellement, le yoga est un exercice solitaire. Cet atelier vous propose une nouvelle forme de créativité, en pratiquant avec un partenaire. De tout âge, en famille, en couple, entre ami.e.s, pour explorer la relation à soi-même et à l’autre au travers de postures en binômes. Respirer ensemble, s’amuser, prendre conscience des rôles que nous prenons dans une relation, les postures ont une portée symbolique dans la quête d’un juste équilibre entre distance et rapprochement, fermeté et relâchement. +33 6 52 62 03 05 Yoga pour tous

