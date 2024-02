Yoga 20/02 PIAU ENGALY Aragnouet, mardi 20 février 2024.

Yoga 20/02 PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Offrez vous une parenthèse de douceur durant une séance de yoga, et de récupération après votre journée de glisse…

Séance proposée les mardis Durée 1h10.

Tarifs 20€

A partir de 5 personnes et maximum 20 personnes.

Horaire 17h15

Venez partager un moment de détente et de douceur en compagnie de Virginie durant une séance de yoga.

Prévoir une tenue confortable. Les tapis seront à disposition, vous pouvez amener un coussin, une petite couverture, une bouteille d’eau. N’hésitez à prendre votre matériel si vous en avez.

RESERVATION à l’Office de Tourisme 05 62 39 61 69

Virginie, monitrice de ski à l’ESF depuis plus de 20 ans à Piau, enseigne aujourd’hui le yoga dans la vallée.

Formée à l’ENPY de Bayonne, Virginie enseigne l’Hatha Yoga traditionnel.

Les cours sont ouverts à tous et bien sûr aux débutants.

Virginie, durant cette séance détente, vous invite à partager sa pratique dans un profond respect du corps et une intention particulière à vous guider vers l’écoute de vos besoins.

Les cours comprennent des techniques respiratoires, mouvements, étirements, postures, techniques de concentration, relaxation et méditation.

RESERVATION à Office de Tourisme 05 62 39 61 69″ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 17:15:00

fin : 2024-02-20 18:30:00

PIAU ENGALY Centre station

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie infos@piau-engaly.com

