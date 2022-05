YOG APÉRO AUX ORPELLIERES

YOG APÉRO AUX ORPELLIERES, 3 juin 2022, . YOG APÉRO AUX ORPELLIERES

2022-06-03 18:00:00 – 2022-06-03 19:00:00 Erika et la Maison des Orpellières vous proposent une séance unique de Vinyasa Power Flow suivie du verre de l’amitié.

Un moment yoga à partager. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Erika et la Maison des Orpellières vous proposent une séance unique de Vinyasa Power Flow suivie du verre de l’amitié.

Un moment yoga à partager.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Erika et la Maison des Orpellières vous proposent une séance unique de Vinyasa Power Flow suivie du verre de l’amitié.

Un moment yoga à partager. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville