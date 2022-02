Yochk’o Seffer, artiste total : Exposition et concert Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition de portraits de compositeurs du 20e siècle par le peintre-musicien Yochk’o Seffer et concert-vernissage Yochk’o Seffer, artiste d’origine hongroise, virtuose du saxophone, fut repéré entre autres par Christian Vander qui l’enrôla dans le mythique groupe Magma, et demeure par ailleurs un pianiste hors pair.

Admirateur de Béla Bartók, d’Anton Webern et de John Coltrane, ses compositions oscillent entre musique contemporaine et jazz très improvisé. Également peintre et plasticien reconnu, ses portraits picturaux révèlent sa vision intime de compositeurs qu’il vénère et ses « sculptures sonores », œuvres à la fois visuelles et instrumentales, traduisent sa vocation à décloisonner les arts.

L’ouverture est sa devise. L’exposition, à la médiathèque tout le mois de février, sera lancée par un concert-vernissage

le vendredi 4 février à partir de 19 h. Yochk’o Seffer sera accompagné de musiciens de renom :

Didier Malherbe, poète, flûtiste, saxophoniste et membre du groupe psychédélique Gong,

François Causse percussionniste du groupe Offering,

Laurent Matheron, saxophoniste et sculpteur sonore

et Sandrine Faucher-Matheron pianiste. Le site de l’artiste Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

