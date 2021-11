Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime YOB Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

YOB Le 106, 4 mai 2022, Rouen. YOB

Le 106, le mercredi 4 mai 2022 à 20:00

YOB a signé avec Relapse Records pour leur incroyable 8ème album. “Our Raw Heart” est un album marqué par la volonté de survivre. Plus exposé que jamais physiquement et émotionnellement, YOB s’est saigné de sept morceaux captivants. Une brillante progression musicale dans le continuum de YOB. Les riffs sont massifs, les voix captivantes et l’écriture sublime.

Location 17.5 € / Guichet 20.5 € / Réduit 14.5 € / Abonnés 5 €

La ville d’Eugene, Oregon est le berceau de ce trio doom rugueux. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T20:00:00 2022-05-04T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen