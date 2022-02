YOANNA Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

YOANNA Toulouse, 11 février 2022, Toulouse. YOANNA LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

2022-02-11 21:30:00 – 2022-02-11 LE BIJOU 123 Avenue de Muret

Toulouse Haute-Garonne Du haut de sa grande gueule et de son côté punk, cramponnée à son accordéon dont elle aura trituré les sonorités, Yoanna évoque entre autres la place de la femme dans la société, le harcèlement, ou la violence conjugale. ​Une grande claque ? Non… un coup de poing plutôt ! ​Et puis, après 3 reports à cause de vous savez quoi… elle aura été méritée cette soirée avec Yoanna !!! Une grande claque.

C’est le premier effet ressenti à la sortie du concert de Yoanna. Du haut de sa grande gueule et de son côté punk, cramponnée à son accordéon dont elle aura trituré les sonorités, Yoanna évoque entre autres la place de la femme dans la société, le harcèlement, ou la violence conjugale. ​Une grande claque ? Non… un coup de poing plutôt ! ​Et puis, après 3 reports à cause de vous savez quoi… elle aura été méritée cette soirée avec Yoanna !!! LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LE BIJOU 123 Avenue de Muret Ville Toulouse lieuville LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

YOANNA Toulouse 2022-02-11 was last modified: by YOANNA Toulouse Toulouse 11 février 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne