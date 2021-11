Salon-de-Provence imfp Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Yoann Loustalot / Julien Touéry « Slow » imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Yoann Loustalot / Julien Touéry « Slow » imfp, 1 février 2022, Salon-de-Provence. Yoann Loustalot / Julien Touéry « Slow »

imfp, le mardi 1 février 2022 à 19:00

Un accueil de la presse exceptionnel… Rolling Stone, Jazz Magazine, Télérama, Citizen Jazz, Classica, Mediapart, tous s’accordent sur la beauté de la musique. Yoann Loustalot, maître es-bugle et trompette, s’est lancé avec ses partenaires, Julien Touéry, Eric Surménian et Laurent Paris, dans l’aventure de la lenteur. Aux confins du jazz, de la musique improvisée et contemporaine, les quatre artistes investissent le monde de l’introspection, d’une retenue magistrale. Il faut prendre le temps de s’immerger dans ces lacs imaginaires du grand Nord où tout s’étire, où chaque note et chaque son (observez le travail de Laurent Paris aux percussions) pèse leur poids, avec quelques somptueuses mélodies dont “Fjords”, une composition du pianiste en est l’illustration. [https://www.youtube.com/watch?v=HXR5AZ1Bmrs](https://www.youtube.com/watch?v=HXR5AZ1Bmrs) [https://www.youtube.com/watch?v=GMLj0r8J090](https://www.youtube.com/watch?v=GMLj0r8J090) [https://www.youtube.com/watch?v=77lnpfHsnAQ](https://www.youtube.com/watch?v=77lnpfHsnAQ) Yoann Loustalot : Trompette / Bugle Julien Touéry : Piano Eric Surménian : Contrebasse Laurent Paris : Percussions

De 6 à 15€ / gratuit pour les stagiaires IMFP

♫JAZZ♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T19:00:00 2022-02-01T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu imfp Adresse 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville imfp Salon-de-Provence