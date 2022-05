Yoann Loustalot, Julien Touery, Eric Surménian, Laurent Paris le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

le Petit duc, le vendredi 27 mai à 20:30

Né de la rencontre entre Yoann Loustalot et Julien Touery, talentueux musiciens de la nouvelle génération du jazz hexagonal, ce quartet inspiré met également en lumière les captivants Eric Surmenian et Laurent Paris. Ici, la justesse du propos l’emporte sur la performance; un chant singulier se déploie avec éclat au dessus de paysages sonores fascinants. Chaque morceau est comme un univers à lui seul, une histoire dans laquelle les musiciens proposent un éloge du beau et du lent, comme un retour aux sources. A l’époque où tout s’accélère, SLOW devient une évidence, une urgence…

19 / 6€

♫JAZZ♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T22:30:00

