Diplômé du prestigieux Institut Supérieur d'Arts de la Havane, avec comme spécialité les percussions symphoniques, il a la chance d'être formé par les grands « maestros" de la percussion à Cuba (Roberto Concepcion, Emilio Del Monte, Jose Luis Quintana « Changuito », Yaroldy Abreu…) Installé depuis 10 ans en France, Yoandy se nourrit de nouvelles influences musicales pour enrichir les siennes et créer un nouvel univers riche en mélanges de cultures, qui le mèneront à ses propres productions. C'est en tant qu'auteur, compositeur et percussionniste qu'il réalise son premier album intitulé «Nacimiento », un subtil mélange entre ses racines afro-cubaines, le latin Jazz et les musiques actuelles, composé de 9 titres. Chacun d'eux est habité par une empreinte unique et enrichie par des instrumentistes vertueux qui ont su suivre la « clave Cubaine ». « Nacimiento » a été enregistré à Cuba, arrangé par Josué Borges Maresma, mixé à Marseille. Un voyage déroutant qui mêle sonorités ancestrales, fusions musicales à la sensibilité d'un esprit libre.

10€ / 8€ pour les adhérents

