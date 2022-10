Yoandy San Martin

2022-12-16 – 2022-12-16 EUR L’auteur, compositeur et percussionniste Cubain, Yoandy San Martin, réalise son premier album intitulé « Nacimiento », un subtil mélange entre ses racines afro-cubaines, le latin Jazz et les musiques actuelles.



Un voyage déroutant qui mêle sonorités ancestrales, fusions musicales à la sensibilité d’un esprit libre. « Nacimiento » a été enregistré à Cuba, arrangé par Josué Borges Maresma, mixé en France (Marseille) où Yoandy vit depuis 10 ans. Il y est devenu peu à peu un musicien percussionniste incontournable au sein de groupes régionaux.



Dans cet album on trouvera de prestigieuses collaborations avec des musiciens comme Alain Perez, José Luis Quintana (Changuito) ou Juan Coto. « Nacimiento », un subtil mélange entre les racines afro-cubaines de Yoandy San Martin, le latin Jazz et les musiques actuelles.

