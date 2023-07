YOAN + Première partie : Lizi L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France, 18 novembre 2023, Tremblay-en-France.

Le samedi 18 novembre 2023

de 20h30 à 23h30

.Tout public. payant Tarif Plein : 18 EUR

Tarif Réduit : 16 EUR

Pour sa première fois à l’Odéon, YOAN nous présentera son nouveau show en live band fidèle en grands groupes caribéens.

YOAN

Tout d’abord connu avec le groupe Trade Union, on se souvient tous du titre « Au bout des rêves » en featuring avec Booba. Propulsé dans l’univers du zouk par Dj Jaïro, son premier single «Sauvons» permet à Yoan de trouver tout de suite sa place dans les charts.

Sortie du premier album Premier Souffle en 2015, composé de 16 titres mais aussi de 16 clips avec les titres « Paré », « Obligé de Liker », « Amour Impossible » avec Milca qui comptabilise plus de 17 millions de vues sur Youtube. On y retrouve des titres hip hop, soul, reggae qui font honneur à la Pointe des Châteaux en Guadeloupe, lieu où réside sa famille et où il aime s’évader et y trouver inspiration. Première concert complet à La Cigale de Paris en 2016.

Sortie du deuxième album O.H.A.N.A en 2018 avec son duo avec Axel Tony « Jusqu’au bout » qui comptabilise plus de 5 millions de vues sur YouTube, son duo avec son frère Gregz « La même » et « Rété la » avec le groupe Wakanza. Tout au long de cet album, divers horizons : zouk, kompa, variété française. Yoan défendra cet album au Zénith de Paris le 19 janvier 2019.

En 2021, sortie de l’EP GEMINI où l’on retrouve les titres « De l’Or », « Pli dous » et » Dézolé ». Suivi de l’EP GEMINI II en 2023 avec son single « Dans ma tête » ainsi qu’un titre inédit « La Go » avec son fils Doylee.

A l’Odéon, YOAN nous présentera son nouveau show en live band fidèle en grands groupes caribéens.

Première partie : LIZI

La musique guyanaise regorge de nombreux talents et Lizi est l’une des ses nouvelles voix. Épaulée par Saïna Manotte, sa manageuse, la jeune femme est devenue la nouvelle sensation zouk avec ses titres “Lettre ouverte” et “Dans tes bras”.

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

