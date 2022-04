YOAN LESAVRE – LÈVE-TOI, 26 avril 2022, .

YOAN LESAVRE – LÈVE-TOI

2022-04-26 – 2022-04-26

12 12 EUR Ne manquez pas les spectacle “YOAN LESAVRE – LÈVE-TOI” au Théâtre le Point Comédie !

►Yoan se livre au travers d’anecdotes très personnelles. Dans un mélange de Stand Up et de One man show, c’est avec son style, frais et dynamique, qu’il nous fait rire mais également prendre conscience avec humour de situations absurdes que nous rencontrons tous !

Avec une aisance et un plaisir non dissimulés pour l’interaction avec le public, il nous parle de son parcours : drôle et attachant.

Repéré par Waly Dia pour ses premières parties, Yoan -originaire de Montpellier- écume les festivals et plateaux d’humour partout en France.

