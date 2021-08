Yo & The South + Wendy Martinez + Bei-Jing + Wayata Le Hasard Ludique, 13 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

Un plateau 100% frenchies et 100% indés avec 4 artistes découvertes. Un mélange des genres savamment orchestré avec Wendy Martinez (psychpop), Yo & The South (folkrock), Bei-Jing (indie) et Wayata (electro-funk) en closing. 4 artistes, 4 concerts en une soirée au Hasard Ludique !

Wendy Martinez :

C’est l’une des voix du girl-groupe sixties Gloria (chez Howlin’ Banana) qui chemine aussi depuis peu en solo : pour son projet personnel, Wendy Martinez compose des chansons aux textes intimistes ou surréalistes, en français, sur fond de rock et de pop 70’s, parfois 80’s

Yo and the south :

Le quatuor, bercé par ses influences folk contemporaines (Kevin Morby, Bibio, Devendra Banhart,) et ses propres ambitions artistiques, ne se contente pas d’interprétations simples, de mélodies toutes faites et directes. Pénétrer dans l’univers tamisé et réconfortant de Yo And The South, c’est accepter de voir défiler les figures de la nuit, les émotions tendres et séductrices

Bei-Jing :

À travers les prismes de la new wave et du rock psyché, Bei-Jing distille des refrains pop accrocheurs, aux mélodies entêtantes et aux synthés acides qui l’inscrivent dans la lignée de groupes comme Tame Impala ou Gorillaz.

Wayata :

[en maori « waiata »], veut dire « chanson ». Ca pourrait aussi bien dire « nouvel explorateur de sons » mais on s’en fout, Wayata c’est déjà un mot qui sonne et c’est ce qui caractérise ses créations. Loops, voix et mix précis pour une revisite de l’électro-funk, Wayata fait la pieuvre entre ses machines et ses multiples instruments avec un enthousiasme exaltant, ce qui se trouve être dès le départ, un des attraits scéniques de ses représentations.

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)



Date complète :

2021-11-13T20:00:00+01:00_2021-11-13T23:00:00+01:00

