Yo ! Sapritch 13 mai 2022, Thouars.

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars

2022-05-13 18:30:00

Thouars Deux-Sèvres

4 EUR Voici comment un jeune homme de 17 ans, qu’à priori tout oppose à la culture Hip-Hop (et qui DÉTESTE le rap) a fini 10 ans plus tard en première partie de groupes mythiques tels que Sugarhill Gang, De La Soul ou Dj Vadim. Il a partagé la scène avec Joey Starr, Tricky, Orelsan, Hocus Pocus, Busdriver, Doseone… et a même fini par monter un label indépendant. Une nouvelle One Man Conf’ pleine de vécu, d’anecdotes sur le rap et son univers. Entre surprises, passions, espoirs et déceptions. Une histoire du rap sans concession, ultra-référencée et toujours avec humour. Une bonne occasion de découvrir, d’apprendre à apprécier cette musique parfois difficile d’accès, OU de partager son amour du rap avec Sapritch, à coups de classiques et de pépites sorties de sa discothèque personnelle. Suivez l’histoire d’amour qui a changé à jamais la vie de Sapritch et changera peut-être la vôtre !

Découvrez l’envers du rap game de façon ludique en suivant l’histoire d’un jeune artiste, détestant le rap, et qui 10 ans plus tard partage la scène des plus grands artistes Hip Hop de la décennie. Yo ! retrace l’histoire du rap avec humour en questionnant sur l’appartenance à une à une communauté.

+33 5 49 66 17 65

©kobayashi

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars

