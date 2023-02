YO LA TENGO LA CIGALE, 27 avril 2023, PARIS.

YO LA TENGO LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 20:00. Tarif : 34.1 euros.

Alias (PLATESV-R-2021-007029/007030) présente ce concert Héros très discret du rock américain, le trio du New Jersey a d’abord fait ses armes en marchant dans les pas du Velvet et des Go Betweens avant de trouver la voie de l’expérimentation lo-fi sur fond de shoegazing et guitares saturées tout en gardant en tête le sens de la mélodie affûtée.Le 27 avril, le groupe américain présentera sur scène son 16e album studio This Stupid World, disponible le 10 février.

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

