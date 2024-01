Yo Festival culture hip-hop Rodez, mardi 20 février 2024.

PROGRAMME

Mardi 20 février à 18h30

LA RELÈVE

Spectacle hip-hop pour les enfants

DE 5 À 12 ANS

Quelque part en France, trois jeunes font leur rentrée. Ils se rencontrent à la sortie des cours, et se découvrent une passion en commun la musique. Ils ont alors une idée folle, créer leur propre groupe de hip-hop ! A travers leur musique, ils abordent les thèmes du quotidien l’amitié, l’apprentissage, les réussites, ou encore l’écologie. Au cours de leurs aventures, ils vont découvrir l’histoire du hip-hop, ses origines, ses disciplines, ses valeurs originelles…peace, love, unity and having fun !

Samedi 24 février à 20h

L’HEXALER

Concert Rap

+ MOKAZZ + DJ POULOU

MC belge originaire de Liège, représentant de la culture hip hop depuis plus de quinze ans, l’Hexaler est devenu un personnage incontournable de la scène rap francophone.

Son coup de plume reflète son authenticité, soutenu par un flow clair et tranchant, un timbre de voix reconnaissable parmi cent.

Alliant le fond et la forme, son rap a pour objectif d’alimenter et de conserver les valeurs fondamentales du Hip Hop (Peace, Love and Unity).

Vendredi 1er mars à 18h30

QUIZZ CONFÉRENCE + BOOM ÉLECTRO

NASSIM DJ

À PARTIR DE 8 ANS

L’histoire de la culture DJ et du rap racontée par Nassim avec ses disques vinyles. Une immersion dans la culture hip hop à découvrir par le biais de jeux et de questions réponses, avec lots à gagner. Pas de perdant.es que de gagnant.es !

Pour finir le quizz en danse et profiter du son, Nassim aux platines animera une boom électro.

De la bass music, des quizz, une super battle de rire c’est le rendez-vous à ne pas manquer !

Samedi 2 mars à 18h30

BATTLE DANSE HIP HOP

AVEC LE FESTIVAL DANSE2RUE

À PARTIR DE 5 ANS

À quelques mois des JO de Paris et suite au succès des éditions précédentes, voici le retour de la battle de danse hip hop au Club ! Grace à « Danse 2 Rue », assistez à des confrontations de danseurs en 1 contre 1 (tous styles et niveaux). Animation enflammée avec speaker (Manu), DJ (Nassim) et jury de spécialistes (Jiggy, Tito, Izzy), tous les ingrédients seront là… avec un public au taquet ! EUR.

37 av Tarayre

Rodez 12000 Aveyron Occitanie contact@oc-live.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20

fin : 2024-03-02



L'événement Yo Festival culture hip-hop Rodez a été mis à jour le 2024-01-24