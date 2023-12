Séjour Multisport YMCA Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’Évènement: Gard

Séjour Multisport 1 – 5 janvier 2024 YMCA

Début : 2024-01-01T09:30:00+01:00 – 2024-01-01T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-05T00:00:00+01:00 – 2024-01-05T17:00:00+01:00 Séjour colonie apprenante sur le thème « Multisport » pendant les vacances de Noel du 01 au 05 janvier 2024 sur Avignon pour des enfants de 6 à 12 ans.

Les enfants découvriront différents sports qu’ils ne pratiquent pas sur le cycle scolaire comme l’Escalade, le Cross Training, le Break Dance et la randonnée.

YMCA 30400 Villeneuve-lès-Avignon

