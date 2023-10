Séjour Sport & Culture Avignon YMCA Villeneuve-lès-Avignon, 30 octobre 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

Séjour colonie apprenante sur le thème « Sport & Culture » sur les vacances de la Toussaint du 30 octobre au 03 novembre 2023 sur Avignon pour des enfants de 6 à 12 ans.

Sur le volet sport, les enfants découvriront différents danses comme le hip-hop, le street jazz, le poppin mais feront aussi des activités de pleine nature comme la randonnée et des courses d’orientation.

Sur le volet culture, les enfants découvriront la ville d’Avignon à travers ses ruelles, ses musées sans oublier le Palais de Papes.

L’objectif ESL 84 à travers ses séjours est de véhiculer différentes valeurs et auprès des enfants.

– Développer le vivre ensemble, renforcement des liens sociaux, la laicité, l’entraide, la solidarité et la cohésion entre les participants.

– Développer la motricité et les compétences liées aux sports pratiqués.

– Encourager la pratique sportive en plein air.

– Sensibiliser les participants aux enjeux environnementaux et à la préservation de la nature

– Initier les enfants à la culture par le bias des musées, du jeux, des spectacles, des rencontres.

– Développement psychomoteur et psychoaffectif : estime de soi, confiance, maîtrise des émotions et épanouissement personnel.

YMCA 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0767142116 »}, {« type »: « email », « value »: « educationsportloisirs84@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:30:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-03T00:00:00+01:00 – 2023-11-03T16:28:00+01:00

