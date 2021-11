YMAÏ, CHANTS BERBERES Chalon-sur-Saône, 20 novembre 2021, Chalon-sur-Saône.

YMAÏ, CHANTS BERBERES Studio 70 3 bis rue de Lyon Chalon-sur-Saône

2021-11-20 – 2021-11-20 Studio 70 3 bis rue de Lyon

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Récital d’ Ymaï et de son groupe de musiciens.

Française d’origine berbère, la chanteuse Ymaï nous conte l’exil, la quête identitaire, la diversité, en berbère et en français. Sa musique est un délicieux mélange de pop et de trad, accompagné d’une pointe de jazz. Son timbre est chaud, envoûtant et irrésistiblement sensuel.

Entre autres, elle rend hommage au poète Matoub Lounes, chanteur et revendicateur de la culture berbère, assassiné en Kabylie, et à toutes les formes de liberté qui existent.

Entrée “au chapeau”

chalon-sur-saone@lacimade.org

Studio 70 3 bis rue de Lyon Chalon-sur-Saône

