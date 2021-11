Luynes Médiathèque de Luynes Indre-et-Loire, Luynes Ymagine, Les Morb(y)des Médiathèque de Luynes Luynes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Médiathèque de Luynes, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

À partir d’un jeu collaboratif, les participants sont invités à découvrir un texte rempli d’humour et de fantaisie du Québécois Sébastien David. Le principe est simple : par groupe de quatre, les participants découvrent trois courts extraits de ce texte. Ils s’y replongent ensuite grâce à des cartes aux consignes parfois surprenantes et, ensemble, en réinventent les scènes ! Peuplé par les paroles, les histoires et les rires, l’espace de jeu se voit ainsi réenchanté par l’imaginaire de chacun. Le spectacle de jeux de la Compagnie Imbido vous propose une expérience originale et créative. Médiathèque de Luynes 3 rue Léon Gambetta 37230 Luynes Luynes Indre-et-Loire

