IL Y A 25 ANS DISPARAISSAIT YITZHAK RABIN. EN ÉCHO À L’EXPOSITION À LA BNF, LE CINÉASTE REPREND LA FABLE QU’IL AVAIT IMAGINÉE AVEC DES ARTISTES D’EXCEPTION.

Yitzhak Rabin: chronique d’un assassinat tient les annales de ce jour – 4 novembre 1995 – où un jeune juif religieux d’extrême droite tua le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Au centre, Amos Gitai fait entendre le témoignage, instant après instant, de sa veuve, Leah Rabin, une femme sans haine. Autour d’elle, avec elle, une mosaïque d’images-documents, de langues, de musiques retissent ensemble la trame de cette journée fatale pour la paix en Israël et dans le monde. Dans ce grand théâtre d’ombres, si les morts ne se relèvent pas, les vivants le font pour eux. C’est pourquoi Amos Gitai, cinéaste architecte de la mémoire, fait inlassablement renaître cette ample cantate inquiète qui interroge les faits – la montée mortifère des nationalismes – dont certains voudraient gommer la trace.

Programme musical :

• RAVEL Kaddish ( Natalie/ Shani/ Choeur Accentus)

• BRITTEN « War Requiem » Dies Irae and Lacrimosa ( Natalie/ Shani/ Choeur Accentus and Accordeon)

• MAHLER Der Abschied (1st piece) ( Natalie/ Shani/ Accordéon)

• MAHLER Der Abschied (« Ewig » ) ( Natalie/ Shani/ Choeur Accentus )

• LIGETI Lux Aeterna (Choeur Accentus)

• LIGETI Ejszada-Reggel – Night and Morning- (Choeur Accents)

• Solos Piano Shani :

BACH Prélude Do min BWV 847

BACH/ SILOTI Prélude in Si min BWV855A with Natalie Vocalise to compose (BACH/ CORTOT Aria BWV 1056 )

• HINDEMITH Kammerkonzert n°1 op.24 ( Violin/ Clarinette/ Piano and Accordéon)

• GLASS Mad Rush ( Violin/ Clarinette/ Piano and Accordéon)



Conception, films et mise en scène Amos Gitai

Texte Amos Gitai & Marie-José Sanselme // Assistante à la mis en scène Talia De Vries // Lumières Jean Kalman // Lumières Jean Kalman // Production et vidéo Laurent Truchot

Avec Sarah Adler, Natalie Dessay, Irène Jacob, Rachel Khan,

Guillaume de Chassy, piano

Shani Diluka, piano

Bruno Maurice, accordéon

Alexey Kochetkov, violon

Louis Sclavis, clarinettes, saxophones

Chœur Accentus, direction Richard Wilberforce

Production Théâtre de la Ville – Paris

EXPOSITION YITZHAK RABIN / AMOS GITAI : 19 Mai 2021 – 7 nov. 2021 / BnF François-Mitterrand

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

Amos Gitai