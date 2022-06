Yissy Garcia y Bandancha Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 03 juillet 2022

de 17h00 à 18h30

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris ! Yissy Garcia, percussionniste et compositrice prodige, est l’une des artistes les plus puissantes de la nouvelle génération de musicien.nes cubain.es. Avec son style valsant entre tradition et avant-garde, ses manières de brouiller les frontières du latin jazz, de l’électronique, du funk, du R&B, et de la musique afro-cubaine, elle va mettre le feu à la scène Delta ! ———- ✿ Rendez-vous le dimanche 3 juillet à 17h

