Yin Zéro – Cie Monad Marseille 2e Arrondissement, 23 janvier 2022

Musée des Civilisations d'Europe et Méditerranée Mucem

2022-01-23 – 2022-01-23 Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

En attendant la prochaine édition de la Biennale internationale des arts du cirque (BIAC), qui aura lieu en 2023, le Mucem accueille le spectacle Yin Zéro de la compagnie Monad (Cyrille Humen et Van-Kim Tran).



Dans ce spectacle mêlant tai-chi, jonglage contact et danse derviche, ces deux artistes au jonglage fluide et virtuose nous plongent dans un état de conscience qui se rapproche de la transe, à la limite entre le contrôle et le lâcher-prise. Comme une hypnose chorégraphiée…



Biennale internationale des arts du cirque (Entre 2 BIAC).

Un spectacle mêlant tai-chi, jonglage contact et danse derviche.

https://www.mucem.org/programme/evenements

Biennale internationale des arts du cirque (Entre 2 BIAC).

Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

