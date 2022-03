Yin Yoga Zen Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Yin Yoga Zen Lannion, 9 mars 2022, Lannion. Yin Yoga Zen Hinotori Espace culturel japonais 7 avenue Ernest Renan Lannion

2022-03-09 – 2022-03-09 Hinotori Espace culturel japonais 7 avenue Ernest Renan

Lannion Côtes d’Armor Relaxation, méditation

Massages, points d’acupression et soin sonore, bols tibétains, tambour à langue, carillon utile.assos@gmail.com +33 6 13 83 53 07 http://www.u-tile.org/yin-yoga Relaxation, méditation

Massages, points d’acupression et soin sonore, bols tibétains, tambour à langue, carillon Hinotori Espace culturel japonais 7 avenue Ernest Renan Lannion

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Hinotori Espace culturel japonais 7 avenue Ernest Renan Ville Lannion lieuville Hinotori Espace culturel japonais 7 avenue Ernest Renan Lannion Departement Côtes d'Armor

Lannion Lannion Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Yin Yoga Zen Lannion 2022-03-09 was last modified: by Yin Yoga Zen Lannion Lannion 9 mars 2022 Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes d'Armor