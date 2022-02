Yin yoga Holom, 16 février 2022, Bordeaux.

Yin yoga

du mercredi 16 février au mercredi 30 mars à Holom

**Le yin yoga est une pratique qui vise à trouver sa propre justesse, l’immobilité presque totale et la durée dans les postures.** Chaque cours vise à se délester de ce que vous ne voulez plus, à relâcher l’intégralité de votre corps ainsi qu’à vous retrouver, vous rencontrer. Au sein de ces cours, je vous guiderai par la voix, accompagnée de musique. Par moments, je vous laisserai avec vous-même, dans le silence ou seulement accompagné par les sons ambiants et la musique et à d’autres je vous partagerai des réflexions, des citations ou des notions de la philosophie du yoga. Il m’arrivera de chanter des mantras afin de vous aider, peut-être à recevoir les messages de vos guides, de votre âme ou encore de votre corps lui-même. Je vous inviterai à vous laisser traverser par les sensations et les émotions qui peuvent frapper à votre porte. Il se peut que des souvenirs, des pensées surgissent : laissez venir à vous ce qui arrive. **Dans ce cours, le jugement n’a pas sa place !** C’est un moment pour vous et avec vous. Je vous invite vraiment à porter votre attention sur vous, à faire attention à ce que votre corps peut faire sur le moment et à lâcher prise. Le but n’est pas d’avoir la posture parfaite mais de vous écouter. Je vous montrerai peu les postures, sauf pour vous aider à vous y placer. **Ce mercredi 16 février, nous allons pratiquer un cours de yin plutôt particulier car nous allons, ensemble nous imprégner de l’énergie puissante de la pleine lune du lion, qui nous invite à nous ressourcer.** Je vous recommande d’apporter un plaid ou une couverture afin de vous envelopper, si besoin lors des posture. **Pour vous inscrire ou si vous avez des questions, contactez-moi sur** [**[haze.marine.pro@gmail.com](mailto:haze.marine.pro@gmail.com)**](mailto:haze.marine.pro@gmail.com) Je vous souhaite une belle journée. Marine [https://www.hazemarine.com](https://www.hazemarine.com)

Cours à 45 euros, sur inscription.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



2022-02-16T16:30:00 2022-02-16T18:00:00;2022-03-30T16:30:00 2022-03-30T18:00:00