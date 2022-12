Yin yoga et massages ayurvédiques Lannion Lannion Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Lannion Massages ayurvédiques & Yin Yoga & SPA

Avec Julia & Claire

Nouveau SPA Résidence du Pélican à Lannion

Limité à 4 personnes Lors de ce moment cocooning de 2h, vous serez accompagnés par Claire, professeur de yin yoga et Julia, praticienne en massages ayurvédiques.

Nous vous proposerons un atelier d’1h avec des postures douces de yin yoga adaptées selon vos difficultés durant lesquelles vous serez massés à l’huile* sur différentes parties du corps (tête, épaules, mains, pieds) et sur vêtement en forme de points d’acupression reconnus pour leur bienfaits sur le corps et le mental.

Le tout dans une ambiance cocooning dans un espace chauffé et relaxant.

Vous aurez ensuite accès au SPA privé pendant 1 h où vous pourrez découvrir le hammam, sauna et piscine chauffée.

*Environ 25 minutes de massages par personne

Cet atelier Yoga/Massages et SPA peut être réservé et privatif sur rendez-vous si vous le souhaitez.

Nous contacter par mobile pour toute demande utile.assos@gmail.com +33 6 13 83 53 07

