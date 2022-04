Yin Yoga du soir chez Hinotori Lannion, 21 avril 2022, Lannion.

Yin Yoga du soir chez Hinotori Lannion

2022-04-21 – 2022-04-21

Lannion Côtes d’Armor

Profitez d’un temps calme au son du bol tibe´tain lors d’une se´ance de Yin Yoga apaisante et relaxante. Une se´ance qui e´tire en profondeur, e´nergise et donne de l’espace au corps et a` l’esprit.

Méditation, points d’acupression relaxation, respiration, yoga doux.

Le Yin Yoga est inspiré de la philosophie taoïste et de la médecine traditionnelle chinoise. Il aide à ralentir et à créer de l’espace psychiquement et dans son corps.

Plonger dans un cours de Yin, c’est mettre son attention sur la sensation, dans l’immobilité, à l’intérieur de son corps.

Le Yin apaise et calme le système nerveux.

Le Yin permet d’accéder à une détente en profondeur du corps et assouplit les tissus conjonctifs.

Le Yin, c’est apprendre à être à l’écoute de son corps et de ses sensations.

utile.assos@gmail.com +33 6 13 83 53 07 https://www.u-tile.org/sances-en-bretagne

Profitez d’un temps calme au son du bol tibe´tain lors d’une se´ance de Yin Yoga apaisante et relaxante. Une se´ance qui e´tire en profondeur, e´nergise et donne de l’espace au corps et a` l’esprit.

Méditation, points d’acupression relaxation, respiration, yoga doux.

Le Yin Yoga est inspiré de la philosophie taoïste et de la médecine traditionnelle chinoise. Il aide à ralentir et à créer de l’espace psychiquement et dans son corps.

Plonger dans un cours de Yin, c’est mettre son attention sur la sensation, dans l’immobilité, à l’intérieur de son corps.

Le Yin apaise et calme le système nerveux.

Le Yin permet d’accéder à une détente en profondeur du corps et assouplit les tissus conjonctifs.

Le Yin, c’est apprendre à être à l’écoute de son corps et de ses sensations.

Lannion

dernière mise à jour : 2022-04-13 par