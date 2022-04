Yin Yoga du matin chez Hinotori Lannion, 21 avril 2022, Lannion.

Yin Yoga du matin chez Hinotori Hinotori Espace culturel japonais 7 avenue Ernest Renan Lannion

2022-04-21 10:00:00 – 2022-04-21 11:00:00 Hinotori Espace culturel japonais 7 avenue Ernest Renan

Lannion Côtes d’Armor Lannion

Profitez d’un temps calme au son du bol tibétain lors d’une séance de Yin Yoga apaisante et énergisante. Une séance qui étire en profondeur, énergise et donne de l’espace au corps et a` l’esprit. Méditation, relaxation, respiration, postures douces et profondes, points d’acupression.

Le Yin Yoga est inspiré de la philosophie taoïste et de la médecine traditionnelle chinoise. Il aide à ralentir et à créer de l’espace psychiquement et dans son corps.

Plonger dans un cours de Yin, c’est mettre son attention sur la sensation, dans l’immobilité, à l’intérieur de son corps.

Le Yin apaise et calme le système nerveux.

Le Yin permet d’accéder à une détente en profondeur du corps et assouplit les tissus conjonctifs.

Le Yin, c’est apprendre à être à l’écoute de son corps et de ses sensations.

cdontot@yahoo.fr +33 6 13 83 53 07 http://www.u-tile.org/yin-yoga

