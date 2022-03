Yin Yoga de Printemps – Rituel de Printemps Lannion, 19 mars 2022, Lannion.

Yin Yoga de Printemps – Rituel de Printemps Hinotori Espace culturel japonais 5 venelle des écoles Lannion

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-20 12:00:00 Hinotori Espace culturel japonais 5 venelle des écoles

Lannion Côtes d’Armor

Un atelier de deux heures en petit groupe pour célébrer le solstice de Printemps.

Relaxation, Méditation sensorielle,

Massages, points d’acupression et Soin Sonore, bols tibétains, tambour à langue, carillon

Nous profiterons de ces deux heures pour préparer le corps à l’arrivée du Printemps par des postures douces et profondes et au travers de la méditation guidée, voyage entre orient et Japon.

