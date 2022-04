Yin yoga de printemps + Music Live Granville, 24 avril 2022, Granville.

Yin yoga de printemps + Music Live Granville

2022-04-24 11:30:00 11:30:00 – 2022-04-24 12:45:00 12:45:00

Granville Manche

Relâcher le corps, trouver la bonne intensité de posture et rester dans l’immobilité le temps imparti… Le yin fait de plus en plus d’adeptes… Et pour cause, dans un monde où la sur stimulation nous épuise, la pratique du yin yoga détend, ressource, agit sur les tissus profonds… Une pratique puissante et thérapeutique dans laquelle chacun est invité à tourner son regard à l’intérieur.

Cette pratique est destinée à nourrir l’énergie de l’élément bois, associé au printemps, lié aux méridiens foie et vésicule biliaire. Après l’hibernation de l’hiver, saisissez l’opportunité d’écrire un nouveau chapitre.

Et sur les sonorités lointaines du handpan d’Ancelot, laissez votre esprit voyager au delà de nos frontières.

contact.newmood@gmail.com +33 6 74 78 80 53 https://new-mood.fr/

