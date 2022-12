Yin yoga caritatif à la bougie Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Yin yoga caritatif à la bougie Caen, 19 décembre 2022, Caen . Yin yoga caritatif à la bougie 18, avenue des chevaliers Maison de quariter Caen Calvados Maison de quariter 18, avenue des chevaliers

2022-12-19 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-19 18:45:00 18:45:00

Maison de quariter 18, avenue des chevaliers

Caen

Calvados Noémie d’instant yoga organise pour la 1ère fois un yoga caritatif à la bougie , à la maison de quartier Venoix à Caen, lundi 19 décembre à 17h30. Une occasion de lâcher prise et de récolter des fonds pour l’association Cadet Roussel qui aide les enfants hospitalisés en oncologie pédiatrique au chu de Caen. Yin Yoga accessible à tous, tarif 15 €. Sur inscription. Noémie d’instant yoga organise pour la 1ère fois un yoga caritatif à la bougie , à la maison de quartier Venoix à Caen, lundi 19 décembre à 17h30. Une occasion de lâcher prise et de récolter des fonds pour l’association Cadet Roussel qui aide les enfants hospitalisés en oncologie pédiatrique au chu de Caen. Yin Yoga accessible à tous, tarif 15 €. Sur inscription. lesptitsyogis@free.fr +33 6 63 99 11 36 http://www.instant-yoga-caen.fr/ Maison de quariter 18, avenue des chevaliers Caen

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Caen Calvados Maison de quariter 18, avenue des chevaliers Ville Caen lieuville Maison de quariter 18, avenue des chevaliers Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Yin yoga caritatif à la bougie Caen 2022-12-19 was last modified: by Yin yoga caritatif à la bougie Caen Caen 19 décembre 2022 18 avenue des chevaliers Maison de quariter Caen Calvados caen Calvados

Caen Calvados