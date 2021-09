Wolxheim Wolxheim Bas-Rhin, Wolxheim Yin Yoga avec Nadine – World Wellness Week-end Wolxheim Wolxheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wolxheim

Yin Yoga avec Nadine – World Wellness Week-end Wolxheim, 18 septembre 2021, Wolxheim. Yin Yoga avec Nadine – World Wellness Week-end 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 16:00:00

Wolxheim Bas-Rhin Yin Yoga d’ouverture du coeur et renforcement respiratoire suivie d’une séance d’hypno-breath méditation. Durée 1 h – En extérieur Yin Yoga +33 7 81 43 63 93 Yin Yoga d’ouverture du coeur et renforcement respiratoire suivie d’une séance d’hypno-breath méditation. Durée 1 h – En extérieur dernière mise à jour : 2021-08-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wolxheim Autres Lieu Wolxheim Adresse Ville Wolxheim lieuville 48.57013#7.49405