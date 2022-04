Yin Yoga au son des vagues Lannion, 25 avril 2022, Lannion.

Yin Yoga au son des vagues Lannion

2022-04-25 18:00:00 – 2022-04-27 19:00:00

Lannion Côtes d’Armor

Un yoga doux & Yin Yoga au coeur de la puissance des éléments de la côte de granit rose. Energisez votre corps dans un environnement naturel, au son des vagues et lâcher prise.

Le Yin Yoga est inspiré de la philosophie taoïste et de la médecine traditionnelle chinoise. Il aide à ralentir et à créer de l’espace psychiquement et dans son corps.

Plonger dans un cours de Yin, c’est mettre son attention sur la sensation, dans l’immobilité, à l’intérieur de son corps.

Le Yin apaise et calme le système nerveux.

Le Yin permet d’accéder à une détente en profondeur du corps et assouplit les tissus conjonctifs.

Le Yin, c’est apprendre à être à l’écoute de son corps et de ses sensations.

