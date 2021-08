Ferney-Voltaire La Comédie de Ferney Ain, Ferney-Voltaire Yilian Cañizares feat. Childo Tomas & Inor Sotolongo La Comédie de Ferney Ferney-Voltaire Catégories d’évènement: Ain

Ferney-Voltaire

Yilian Cañizares feat. Childo Tomas & Inor Sotolongo La Comédie de Ferney, 22 octobre 2021, Ferney-Voltaire. Yilian Cañizares feat. Childo Tomas & Inor Sotolongo

La Comédie de Ferney, le vendredi 22 octobre à 20:30 De 22 CHF à 33 CHF

Depuis ses débuts, l’artiste suisso-cubaine Yilian Cañizares a partagé la scène avec entre autres Youn Sun Nah, Ibrahim Maalouf ou Chucho Valdés. La Comédie de Ferney 33 Grand’rue, 01210 Ferney-Voltaire Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ferney-Voltaire Autres Lieu La Comédie de Ferney Adresse 33 Grand'rue, 01210 Ville Ferney-Voltaire lieuville La Comédie de Ferney Ferney-Voltaire