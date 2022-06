Yilian Cañizares

Yilian Cañizares, 8 novembre 2022, . Yilian Cañizares



2022-11-08 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-08 EUR Voix du monde, Cuba‑Brésil. Yilian Cañizares : une incroyable musicienne qui dynamite la scène avec grâce et fougue ! dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville