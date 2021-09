YIDDISH, DE NURITH AVIV et TABLE RONDE SUR LE YIDDISHLAND Bibliothèque Marguerite Audoux, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 18h à 20h30

gratuit

La projection sera suivie d’une table ronde consacrée à la langue et à la poésie yiddish. Eric Sarner présentera son travail sur le “Yiddishland” coécrit avec Tania Rakhmanova. Nurith Aviv, réalisatrice du film et Marina Alexeeva, traductrice et poète, participeront également à la table ronde.





A propos du fim

Sept jeunes d’aujourd’hui racontent leur passion pour la poésie yiddish écrite par des auteurs qui avaient à peu près leur âge dans l’entre-deux guerres. C’était un moment d’un formidable élan créatif de la culture yiddish. La poésie de ces années était universelle et intimiste à la fois, en relation avec tous les courants littéraires et artistiques de l’époque. Ils étaient polyglottes et se déplaçaient d’un pays à l’autre. Le “Yiddishland” n’était pas un pays, mais une langue. Les protagonistes du film, certains Juifs, d’autres non, se déplacent eux aussi entre les pays et les langues. Chacun parle de sa relation personnelle au yiddish et à un poète qu’il aime particulièrement. Pour ces jeunes, cette poésie yiddish n’appartient pas uniquement à un passé juif, mais elle permet de se situer face au présent.

A propos des intervenants :

Éric Sarner est écrivain, poète. Il a aussi réalisé des documentaires pour la télévision.

Nurith Aviv a réalisé quatorze films documentaires, en faisant notamment des questions de langue un terrain de recherche personnel et cinématographique.





Marina Alexeeva est interprète et traductrice. Elle publie des poésies et des nouvelles en yiddish

TaniaRakhmanova est documentariste et écrivain. Elle a réalisé plus d’une vingtaine de films documentaires sur dessujets historiques, culturels et politiques et publié en 2014 “Au coeur du pouvoir russe – Enquête sur l’empire de Poutine” (Ed. La découverte).

Elle a participé à l’enquête d’Eric Sarner sur sur le Yiddishland : Nous sommes encore là.











Spectacles -> Projection

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

3 : Temple (308m) 3, 11 : Arts et Métiers (316m)



Contact :bibiothèque Marguerite Audoux 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 https://fr-fr.facebook.com/marguerite.audoux 0144785520

Spectacles -> Projection Insolite;Cinéma;Bibliothèques

Date complète :

2021-10-23T18:00:00+02:00_2021-10-23T20:30:00+02:00

Yiddish