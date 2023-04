Marché de Noël – Amicale des St-Saturnin, 3 décembre 2023, Ygos-Saint-Saturnin.

Ne manquez pas ce joli rendez-vous de fin d’année

Sur la place du marché dominical : marché de Noël avec ses artisans et commerçants avec repas le midi à la salle des fêtes..

2023-12-03 à ; fin : 2023-12-03 . .

Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Don’t miss this nice end of the year event

On the Sunday market place : Christmas market with its craftsmen and traders with lunch at the village hall.

No se pierda este bonito acontecimiento de fin de año

En la plaza del mercado dominical: mercado navideño con sus artesanos y comerciantes con almuerzo en el salón del pueblo.

Verpassen Sie diesen schönen Termin zum Jahresende nicht!

Auf dem sonntäglichen Marktplatz: Weihnachtsmarkt mit seinen Handwerkern und Händlern mit Mittagessen im Festsaal.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Morcenx