Ludobus Ygos-Saint-Saturnin, 27 juillet 2023, Ygos-Saint-Saturnin.

Ygos-Saint-Saturnin,Landes

Retrouvez le Ludobus à Ygos St Saturnin pour le Ludo’bébé de 9h30 à 11h30 à la salle des fêtes..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 11:30:00. .

Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join the Ludobus in Ygos St Saturnin for Ludo’bébé from 9.30am to 11.30am at the village hall.

Únase al Ludobús en Ygos St Saturnin para Ludo’bébé de 9.30 a 11.30 en el salón del pueblo.

Treffen Sie den Ludobus in Ygos St Saturnin für den Ludo’bébé von 9:30 bis 11:30 Uhr im Festsaal.

