Yéyé Vs St Germain des Près Saint-Germer-de-Fly, 1 avril 2022, Saint-Germer-de-Fly.

Yéyé Vs St Germain des Près Saint-Germer-de-Fly

2022-04-01 – 2022-04-01

Saint-Germer-de-Fly Oise

Concert musical d’Adèle Chignon le vendredi 01 avril, 19h à la salle socio-culturelle de Saint-Germer-de-Fly.

En quatuor (voix, guitare, piano, batterie… mais aussi, basse et mandoline), Adèle Chignon entraîne les élèves et les spectateurs au coeur des Trente Glorieuses. Une embardée musicale au coeur des années 50 et 60, où durant 1h20, de Boris Vian à Jacques Dutronc, de Juliette Gréco à Dalida, les artistes feront découvrir l’univers et l‘ambiance de la vague yéyé et des caves de St Germain-des-Près.

Réservation obligatoire au 03 44 82 62 74. Nombre de places limitées !

contact@cc-paysdebray.fr +33 3 44 82 62 74

©Yvan Quéré

Saint-Germer-de-Fly

