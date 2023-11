Week-ends découverte de la gastronomie française Yèvre-le-Châtel Yevre-la-ville Catégorie d’Évènement: Yèvre-la-Ville Week-ends découverte de la gastronomie française Yèvre-le-Châtel Yevre-la-ville, 8 décembre 2023, Yevre-la-ville. Week-ends découverte de la gastronomie française 8 décembre 2023 – 24 mars 2024 Yèvre-le-Châtel Le restaurant organise des week-ends découverte de la gastronomie française avec animations musicales et projections audiovisuelles.

Du 08 au 10 décembre : La Bourgogne

Du 15au 17 décembre : La Normandie

Du 22 au 25 décembre : Le Périgord

Du 29 au 31 décembre : les Antilles

Du 5 au 7 janvier : L’Auvergne

Du 12 au 14 janvier : Les Hauts de France

Du 19 au 21 janvier : La Provence

Du 26 au 28 janvier : L’Alsace

Du 09 au 11 février : Les Charentes

Du 16 au 18 février : La Franche Comté

Du 23 au 25 février : Le Languedoc

Du 01 au 03 mars : La Lorraine

Du 08 au 10 mars : L’Aquitaine

Du 15 au 17 mars : La Savoie

Du 22 au 24 mars : La Réunion Yèvre-le-Châtel 5 Place du Bourg, Yevre-la-ville Yevre-la-ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T11:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:00:00+01:00

Restaurant Les Lutins Joyeux
Lieu Yèvre-le-Châtel Adresse 5 Place du Bourg, Yevre-la-ville Ville Yevre-la-ville

