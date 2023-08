Visite de la ferme des 3 parcelles Yèvre-le-Châtel Yevre-la-ville, 30 septembre 2023, Yevre-la-ville.

Visite de la ferme des 3 parcelles Samedi 30 septembre, 10h00 Yèvre-le-Châtel

Dans le cadre de la campagne nationale « Manger Bio et local, c’est l’idéal », la ferme des trois parcelles ouvre ses portes aux consommateurs. L’occasion de découvrir leurs pratiques et leurs engagements pour produire des légumes en agriculture biologique. Au programme : visite guidée de 10h00 à 12h00 et repas partagé de 12h00 à 14h00.

Yèvre-le-Châtel 5 Place du Bourg, Yevre-la-ville Yevre-la-ville [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 45 94 25 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T14:00:00+02:00

