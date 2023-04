Concert digestif Yèvre-la-Ville Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret . Aux Bons Vivres vous accueille pour son premier concert digestif de la saison. Pour ce premier concert, c’est la chanteuse Ivana LCX que vous aurez l’occasion de découvrir. Au programme de la soirée, soul, jazz, chanson française et pop.

Entrée libre et participation au chapeau. auxbonsvivres@gmail.com Yèvre-la-Ville

