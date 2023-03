Rendez-vous aux jardins Yevre-la-Ville

Rendez-vous aux jardins Yevre-la-Ville, 4 juin 2023, . Rendez-vous aux jardins Dimanche 4 juin, 09h30 Yevre-la-Ville A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les Compagnons de la Châtellenie vous invite à poser votre chevalet dans les espaces du village.

Inscriptions de 9h30 à 11h et exposition des œuvres à 16h. Yevre-la-Ville Yevre-la-ville [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 34 25 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Yevre-la-Ville Adresse Yevre-la-ville Lieu Ville Yevre-la-Ville